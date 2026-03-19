Видео 922-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сенаторз». Встреча проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев льда

На 29-й минуте форвард забросил первую на данный момент шайбу своей команды.

Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 922 шайбы.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 922 гола и 753 результативные передачи в 1560 матчах.