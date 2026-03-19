Овечкин забросил 999 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 17 голов

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В составе столичного клуба гол забил российский нападающий Александр Овечкин.

На счету Александра Овечкина теперь 922 гола в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 999 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 17 шайб.