Александр Овечкин повторил легендарный рекорд Горди Хоу по числу сезонов НХЛ с 25+ голами

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 25-й в текущем сезоне. Это произошло в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:0 в пользу столичной команды.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин, благодаря голу, записал на свой счёт 20-й сезон с 25 голами и сравнялся с легендарным достижением Горди Хоу по этому показателю в истории НХЛ.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 922 заброшенных шайбы и 753 результативные передачи в 1560 матчах.