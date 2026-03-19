Александр Овечкин повторил легендарный рекорд Горди Хоу по числу сезонов НХЛ с 25+ голами
Поделиться
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 25-й в текущем сезоне. Это произошло в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:0 в пользу столичной команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09 2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин, благодаря голу, записал на свой счёт 20-й сезон с 25 голами и сравнялся с легендарным достижением Горди Хоу по этому показателю в истории НХЛ.
На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 922 заброшенных шайбы и 753 результативные передачи в 1560 матчах.
Комментарии
