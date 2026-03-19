НХЛ отреагировала на 25-й гол Александра Овечкина в нынешнем сезоне
НХЛ отреагировала на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Оттавой Санаторз в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09 2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13
На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:0 в пользу хозяев. Российский нападающий забил гол во втором периоде матча.
«Угадайте, кто?! Алекс Овечкин открывает счёт своим 25-м голом в сезоне!», — написано на странице НХЛ в социальной сети X.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».
