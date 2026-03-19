НХЛ отреагировала на 25-й гол Александра Овечкина в нынешнем сезоне

НХЛ отреагировала на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Оттавой Санаторз в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:0 в пользу хозяев. Российский нападающий забил гол во втором периоде матча.

«Угадайте, кто?! Алекс Овечкин открывает счёт своим 25-м голом в сезоне!», — написано на странице НХЛ в социальной сети X.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».