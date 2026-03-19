Три очка Малкина и Кросби не помогли «Питтсбургу» обыграть «Каролину» в матче с 11 голами

В ночь с 18 на 19 марта мск на льду стадиона «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей голами отметились Тейлор Холл (1+1), Шон Уокер, Джексон Блейк (1+2), Логан Стэнковен (1+1) и Джордан Мартинук. Российские игроки Андрей Свечников (-3) и Александр Никишин (-1) очков в матче не набрали.

За хозяев забивали Эрик Карлссон (2+1), К'Андре Миллер, Бенжамин Киндел, Брайан Раст и вернувшийся после травмы лидер команды Сидни Кросби (1+1). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его одноклубник Егор Чинахов (0) завершил матч без результативных действий.

