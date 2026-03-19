Каролина Харрикейнз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 19 марта 2026, счет 5:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Три очка Малкина и Кросби не помогли «Питтсбургу» обыграть «Каролину» в матче с 11 голами
В ночь с 18 на 19 марта мск на льду стадиона «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мартинук (Стаал, Славин) – 09:34 (sh)     1:1 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 29:57     2:1 Блейк (Холл, Элерс) – 36:51     2:2 Карлссон (Ракелль, Малкин) – 40:59 (pp)     3:2 Холл (Блейк, Стэнковен) – 43:27     3:3 Раст – 47:16     4:3 Стэнковен (Элерс, Блейк) – 52:59 (pp)     4:4 Карлссон (Уозерспун, Кросби) – 54:46     4:5 Киндел (Манта) – 55:09     5:5 Миллер (Уокер, Элерс) – 57:09     6:5 Уокер (Ахо, Джарвис) – 64:31    

В составе победителей голами отметились Тейлор Холл (1+1), Шон Уокер, Джексон Блейк (1+2), Логан Стэнковен (1+1) и Джордан Мартинук. Российские игроки Андрей Свечников (-3) и Александр Никишин (-1) очков в матче не набрали.

За хозяев забивали Эрик Карлссон (2+1), К'Андре Миллер, Бенжамин Киндел, Брайан Раст и вернувшийся после травмы лидер команды Сидни Кросби (1+1). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его одноклубник Егор Чинахов (0) завершил матч без результативных действий.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
