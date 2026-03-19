Овечкин в шаге от повторения исторического достижения Гретцки по голам во втором периоде

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:0 в пользу хозяев. В составе столичного клуба гол забил российский нападающий Александр Овечкин.

Александр Овечкин (1+0 за второй период) теперь находится в шаге от того, чтобы стать вторым игроком в истории НХЛ, забросившим 300 шайб во вторых периодах Единственным, кому ранее удалось достичь этой отметки, является Уэйн Гретцки (315 шайб).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».