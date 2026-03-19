Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Овечкин в шаге от повторения исторического достижения Гретцки по голам во втором периоде

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09     2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:0 в пользу хозяев. В составе столичного клуба гол забил российский нападающий Александр Овечкин.

Александр Овечкин (1+0 за второй период) теперь находится в шаге от того, чтобы стать вторым игроком в истории НХЛ, забросившим 300 шайб во вторых периодах Единственным, кому ранее удалось достичь этой отметки, является Уэйн Гретцки (315 шайб).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».

