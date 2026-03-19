Гол Гаврикова не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси» с девятью голами
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Гавриков (Лафреньер) – 15:20 1:1 Хишир (Браун, Братт) – 16:14 (pp) 1:2 Грицюк – 19:16 2:2 Зибанеджад (Перро) – 20:19 2:3 Браун (Хьюз, Хишир) – 31:36 (pp) 2:4 Майер (Коттер) – 46:29 3:4 Шири (Робертсон, Миллер) – 49:41 3:5 Хьюз (Немец, Браун) – 53:05 3:6 Братт (Диллон, Хьюз) – 56:22
В составе победителей отличились Нико Хишир, Арсений Грицюк, Коннор Браун, Тимо Майер, Джек Хьюз и Йеспер Братт. Российский нападающий Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.
За «Рейнджерс» забивали Владислав Гавриков, Мика Зибанеджад и Конор Шири. Российский голкипер Игорь Шестёркин не принимал участие в этом матче.
В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекес», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
Комментарии
- 19 марта 2026
-
06:22
-
06:18
-
05:11
-
04:51
-
04:49
-
04:29
-
04:22
-
04:19
-
04:02
-
04:00
-
03:56
-
03:14
-
02:49
- 18 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:25
-
23:16
-
23:04
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:43
-
22:30
-
22:15
-
22:06
-
22:02
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:00
-
20:50
-
20:39