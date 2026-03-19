Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 19 марта 2026, счет 3:6 регулярный чемпионат, НХЛ 2025-2026

Гол Гаврикова не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси» с девятью голами
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
1:0 Гавриков (Лафреньер) – 15:20     1:1 Хишир (Браун, Братт) – 16:14 (pp)     1:2 Грицюк – 19:16     2:2 Зибанеджад (Перро) – 20:19     2:3 Браун (Хьюз, Хишир) – 31:36 (pp)     2:4 Майер (Коттер) – 46:29     3:4 Шири (Робертсон, Миллер) – 49:41     3:5 Хьюз (Немец, Браун) – 53:05     3:6 Братт (Диллон, Хьюз) – 56:22    

В составе победителей отличились Нико Хишир, Арсений Грицюк, Коннор Браун, Тимо Майер, Джек Хьюз и Йеспер Братт. Российский нападающий Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.

За «Рейнджерс» забивали Владислав Гавриков, Мика Зибанеджад и Конор Шири. Российский голкипер Игорь Шестёркин не принимал участие в этом матче.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекес», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

