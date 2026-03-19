Гол Гаврикова не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси» с девятью голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Нико Хишир, Арсений Грицюк, Коннор Браун, Тимо Майер, Джек Хьюз и Йеспер Братт. Российский нападающий Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.

За «Рейнджерс» забивали Владислав Гавриков, Мика Зибанеджад и Конор Шири. Российский голкипер Игорь Шестёркин не принимал участие в этом матче.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекес», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».