Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Том Уилсон, Алексей Протас и Коул Хатсон.

В составе «Оттавы» отличился Тим Штюцле. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» одержал вторую победу за последние три матча. «Оттава», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Оттава» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

