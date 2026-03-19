Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Том Уилсон, Алексей Протас и Коул Хатсон.
В составе «Оттавы» отличился Тим Штюцле. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не отметился результативными действиями.
«Вашингтон» одержал вторую победу за последние три матча. «Оттава», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Оттава» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
