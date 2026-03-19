Вашингтон Кэпиталз — Оттава Сенаторз, результат матча 19 марта 2026, счет 4:1 регулярный чемпионат, НХЛ 2025-2026

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09     2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13     2:1 Штюцле (Жиру, Шабо) – 57:19     3:1 Протас (Макмайкл) – 58:28     4:1 Hutson – 59:34 (pp)    

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Том Уилсон, Алексей Протас и Коул Хатсон.

В составе «Оттавы» отличился Тим Штюцле. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» одержал вторую победу за последние три матча. «Оттава», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Оттава» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
