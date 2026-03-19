19-летний Хатсон забил дебютный гол в НХЛ, не дав Овечкину на пустые ворота на 1000-й

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон забил гол в дебютном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:1).
На 60-й минуте встречи новичок команды выкатился на пустые ворота вместе с форвардами Коннор Макмайклом и Александром Овечкиным. Хоккеист намеревался отдать пас, однако Макмайкл подсказал 19-летнему дебютанту, чтобы тот сам забросил. Отметим, потенциальный гол Овечкина мог стать 1000 для россиянина с учётом плей-офф.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» подписал контракт новичка с Хатсоном. Трёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 975 тыс. вступает в силу с текущего сезона. «Кэпиталз» выбрали Хатсона во втором раунде под общим 43-м номером драфта НХЛ 2024 года.
