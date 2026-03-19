19-летний Хатсон забил дебютный гол в НХЛ, не дав Овечкину на пустые ворота на 1000-й

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон забил гол в дебютном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09     2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13     2:1 Штюцле (Жиру, Шабо) – 57:19     3:1 Протас (Макмайкл) – 58:28     4:1 Hutson – 59:34 (pp)    

На 60-й минуте встречи новичок команды выкатился на пустые ворота вместе с форвардами Коннор Макмайклом и Александром Овечкиным. Хоккеист намеревался отдать пас, однако Макмайкл подсказал 19-летнему дебютанту, чтобы тот сам забросил. Отметим, потенциальный гол Овечкина мог стать 1000 для россиянина с учётом плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» подписал контракт новичка с Хатсоном. Трёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 975 тыс. вступает в силу с текущего сезона. «Кэпиталз» выбрали Хатсона во втором раунде под общим 43-м номером драфта НХЛ 2024 года.

Материалы по теме
Александр Овечкин повторил легендарный рекорд Горди Хоу по числу сезонов НХЛ с 25+ голами
