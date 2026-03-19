Никита Кучеров — лучший бомбардир НХЛ за 2026 год с отрывом в 15 очков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 60 (19+41) очков в регулярном чемпионате НХЛ после 1 января 2026 года — со значительным отрывом больше всех в лиге. В ночь с 17 на 18 марта мск форвард отметился хет-триком и двумя результативными передачами в выездном матче с «Сиэтл Кракен» (6:2).

Второе место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ 2026 года занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (45 очков). Тройку лучших замыкает защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (41 очко).

В топ-5 входят также нападающие Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), набравшие по 40 очков.

