Никита Кучеров — лучший бомбардир НХЛ за 2026 год с отрывом в 15 очков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 60 (19+41) очков в регулярном чемпионате НХЛ после 1 января 2026 года — со значительным отрывом больше всех в лиге. В ночь с 17 на 18 марта мск форвард отметился хет-триком и двумя результативными передачами в выездном матче с «Сиэтл Кракен» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Пойнт, Гюнцель) – 05:45     0:2 Кучеров (Хагель) – 18:49     0:3 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 20:57     1:3 Макманн (Бенирс) – 21:07     2:3 Макканн (Эберле, Грубауэр) – 29:46     2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 44:35     2:5 Хагель (Гонсалвес, Кучеров) – 56:54 (pp)     2:6 Кучеров (Чирелли) – 57:16    

Второе место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ 2026 года занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (45 очков). Тройку лучших замыкает защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (41 очко).

В топ-5 входят также нападающие Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), набравшие по 40 очков.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
