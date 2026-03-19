Карлссон обошёл Гончара по числу сезонов с 50+ очками среди европейских защитников в НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон отметился дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:6 ОТ) и вошёл в историю североамериканской лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Карлссон обогнал россиянина Сергея Гончара по количеству сезонов с 50 и более очками среди защитников, родившихся за пределами Северной Америки. У Гончара таких сезонов в НХЛ было девять. Швед же проводит 10-й. Рекордсменом по этому показателю является Никлас Лидстрём (15).

В нынешнем сезоне 35-летний швед провёл63 матча, в которых набрал 52 (9+43) очка.