Хатсон стал первым одноклубником Александра Овечкина, родившимся после его дебюта в НХЛ

19-летний защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон стал первым одноклубником 40-летнего российского капитана команды Александра Овечкина, который родился уже после начала карьеры Овечкина в НХЛ. В ночь с 18 на 19 марта мск Хатсон дебютировал в лиге в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:1) и отметился заброшенной шайбой в пустые ворота.

Коул Хатсон родился 28 июня 2006 года. Дебютный матч Александра Овечкина в НХЛ состоялся в ночь с 5 на 6 октября мск 2005 года.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал пятым действующим игроком лиги с одноклубником, родившимся после его дебюта. Ранее в этот список вошли Брент Бёрнс (Гэвин Бриндли и Брэдли Надо), Сидни Кросби (Харрисон Брунике и Бенжамин Киндел), Крис Летанг (Бенжамин Киндел) и Евгений Малкин (Бенжамин Киндел).

