Хатсон стал первым одноклубником Александра Овечкина, родившимся после его дебюта в НХЛ

Хатсон стал первым одноклубником Александра Овечкина, родившимся после его дебюта в НХЛ
19-летний защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон стал первым одноклубником 40-летнего российского капитана команды Александра Овечкина, который родился уже после начала карьеры Овечкина в НХЛ. В ночь с 18 на 19 марта мск Хатсон дебютировал в лиге в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:1) и отметился заброшенной шайбой в пустые ворота.

19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09     2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13     2:1 Штюцле (Жиру, Шабо) – 57:19     3:1 Протас (Макмайкл) – 58:28     4:1 Hutson – 59:34 (pp)    

Коул Хатсон родился 28 июня 2006 года. Дебютный матч Александра Овечкина в НХЛ состоялся в ночь с 5 на 6 октября мск 2005 года.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал пятым действующим игроком лиги с одноклубником, родившимся после его дебюта. Ранее в этот список вошли Брент Бёрнс (Гэвин Бриндли и Брэдли Надо), Сидни Кросби (Харрисон Брунике и Бенжамин Киндел), Крис Летанг (Бенжамин Киндел) и Евгений Малкин (Бенжамин Киндел).

