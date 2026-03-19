Только пять хоккеистов до Александра Овечкина забивали 25+ голов в возрасте 40+

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 25-й в текущем сезоне и вошёл в историю с ветеранским достижением. Это произошло в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:1).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин, благодаря голу, стал шестым игроком лиги, достигшим отметки в 25 шайб за сезон в возрасте 40 лет и старше. Ранее это достижение покорялось Горди Хоу (44 в сезоне 1968/1969 и 31 в сезоне 1969/1970), Джонни Бьюсику (36 в сезоне-1975-76), Теэму Селянне (31 в сезоне-2010/2011 и 26 в сезоне-2011/2012), Яромиру Ягру (27 в сезоне-2015/2016) и Дину Прентису (26 в сезоне-1972/1973).
На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 922 заброшенных шайбы и 753 результативные передачи в 1560 матчах.
- 19 марта 2026
