Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лишь одному хоккеисту удалось забить больше голов, чем Овечкину, в ворота «Оттавы» в НХЛ

Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:1) и вошёл и приблизился к достижению Яромира Ягра в матчах со столичной канадской командой.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09     2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13     2:1 Штюцле (Жиру, Шабо) – 57:19     3:1 Протас (Макмайкл) – 58:28     4:1 Hutson – 59:34 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин забил свой 39-й гол в карьере в ворота «Оттавы», что является вторым лучшим результатом по числу шайб в ворота данной франшизы после Ягра (44).

Отметим, «Сенаторз» является 13-й командой/франшизой НХЛ по числу забитых голов в её ворота в регулярке у Овечкина. Больше всего Александр отличался в ворота франшизы «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз» (58). Далее — «Каролина Харрикейнз» (53), «Филадельфия Флайерз» (52), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (51), «Нью-Йорк Айлендерс» (46), «Нью-Йорк Рейнджерс» (46), «Флорида Пантерз» (45), «Торонто Мэйпл Лифс» (45), «Монреаль Канадиенс» (44), «Нью-Джерси Дэвилз» (44), «Питтсбург Пингвинз» (43) и «Баффало Сэйбрз» (42).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android