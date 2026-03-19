Лишь одному хоккеисту удалось забить больше голов, чем Овечкину, в ворота «Оттавы» в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:1) и вошёл и приблизился к достижению Яромира Ягра в матчах со столичной канадской командой.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин забил свой 39-й гол в карьере в ворота «Оттавы», что является вторым лучшим результатом по числу шайб в ворота данной франшизы после Ягра (44).

Отметим, «Сенаторз» является 13-й командой/франшизой НХЛ по числу забитых голов в её ворота в регулярке у Овечкина. Больше всего Александр отличался в ворота франшизы «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз» (58). Далее — «Каролина Харрикейнз» (53), «Филадельфия Флайерз» (52), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (51), «Нью-Йорк Айлендерс» (46), «Нью-Йорк Рейнджерс» (46), «Флорида Пантерз» (45), «Торонто Мэйпл Лифс» (45), «Монреаль Канадиенс» (44), «Нью-Джерси Дэвилз» (44), «Питтсбург Пингвинз» (43) и «Баффало Сэйбрз» (42).