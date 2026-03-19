Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Колорадо Эвеланш — Питтсбург Пингвинз, результат матча 17 марта 2026, счет 1:2 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Лидер НХЛ «Колорадо» проиграл третий матч подряд, уступив «Далласу». У Маккиннона — ассист
В ночь с 18 на 19 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макар (Кадри, Маккиннон) – 18:33 (pp)     1:1 Робертсон (Бастиан, Харли) – 26:18     1:2 Джонстон – 65:00    

В составе победителей единственную шайбу забросил Джейсон Робертсон. Победный буллит реализовал Уайатт Джонстон.

У хозяев единственную шайбу забросил Кейл Макар. В активе лидера лавин Натана Маккиннона голевой пас. Форварды «Колорадо» Валерий Ничушкин (0) и Захар Бардаков (-1) очков не набрали. В серии послематчевых буллитов Маккиннон и Ничушкин не смогли забить со своих попыток.

