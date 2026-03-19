Лидер НХЛ «Колорадо» проиграл третий матч подряд, уступив «Далласу». У Маккиннона — ассист

В ночь с 18 на 19 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Джейсон Робертсон. Победный буллит реализовал Уайатт Джонстон.

У хозяев единственную шайбу забросил Кейл Макар. В активе лидера лавин Натана Маккиннона голевой пас. Форварды «Колорадо» Валерий Ничушкин (0) и Захар Бардаков (-1) очков не набрали. В серии послематчевых буллитов Маккиннон и Ничушкин не смогли забить со своих попыток.

