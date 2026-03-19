Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вернул себе единоличное лидерство в гонке бомбардиров «Вашингтона» в сезоне НХЛ

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь вырвался в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров «столичных» в текущем сезоне. В ночь с 18 на 19 марта мск форвард отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09     2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13     2:1 Штюцле (Жиру, Шабо) – 57:19     3:1 Протас (Макмайкл) – 58:28     4:1 Hutson – 59:34 (pp)    

Благодаря этому Овечкин набрал 52 очка в текущем сезоне, при 25 заброшенных шайбах в активе Александра также 27 результативных передач. Это позволило ему опередить защитника Джейкоба Чикрана, у которого осталось 51 (23+28) очко. Чикран теперь делит второе место с вице-капитаном «Вашингтона» Томом Уилсоном, отметившимся голом и также набравшим 51 (25+26) очко. Отметки в 50 очков также достиг Дилан Строум, который при 16 голах 34 раза ассистировал партнёрам.

В гонке лучших снайперов «Кэпиталз» Овечкин и Уилсон с 25 голами делят лидерство, Чикран с 23 заброшенными шайбами третий. Четвёртое место у белорусского форварда Алексея Протаса — 22 гола.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android