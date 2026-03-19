Овечкин вернул себе единоличное лидерство в гонке бомбардиров «Вашингтона» в сезоне НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь вырвался в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров «столичных» в текущем сезоне. В ночь с 18 на 19 марта мск форвард отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

Благодаря этому Овечкин набрал 52 очка в текущем сезоне, при 25 заброшенных шайбах в активе Александра также 27 результативных передач. Это позволило ему опередить защитника Джейкоба Чикрана, у которого осталось 51 (23+28) очко. Чикран теперь делит второе место с вице-капитаном «Вашингтона» Томом Уилсоном, отметившимся голом и также набравшим 51 (25+26) очко. Отметки в 50 очков также достиг Дилан Строум, который при 16 голах 34 раза ассистировал партнёрам.

В гонке лучших снайперов «Кэпиталз» Овечкин и Уилсон с 25 голами делят лидерство, Чикран с 23 заброшенными шайбами третий. Четвёртое место у белорусского форварда Алексея Протаса — 22 гола.