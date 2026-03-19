Маккиннон вновь догнал Кучерова и приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:2 Б) и улучшил своё положение в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги текущего розыгрыша.

После этой игры Маккиннон набрал 111 (45 голов и 66 ассистов) очков в 66 матчах и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги, догнав в данном рейтинге российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, у которого 111 (37+74) очков в 62 матчах. Лидирует в данном соревновании нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 115 (37+78) очков в 69 играх.

В топ-5 бомбардиров также входят форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (97 очков) и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (95 очков).

