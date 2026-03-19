Послематчевый буллит Матвея Гридина помог «Калгари» одолеть «Сент-Луис»

В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу в сери буллитов со счётом 2:1 Б.

Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин реализовал послематчевый буллит, который завершил серию, установив в ней счёт 2:0. Его белорусский одноклубник Егор Шарангович, а также форварды «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко результативными действиями не отметились.

Единственный гол хозяев льда в активе Коннора Зари, победный буллит в активе Джоэля Фараби. В составе «Блюз» отличился Дилан Холлоуэй.