Лишь два хоккеиста опережают Кросби по числу матчей с 2+ очками в истории НХЛ

Восстановившийся после травмы нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отличился голом и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:6 ОТ) и вошёл в историю североамериканской лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный матч стал для Кросби 513 в регулярках, где он набирал два и более очков. По этому показателю он догнал известного в прошлом хоккеиста Марселя Дионна. В лидерах данного рейтинга находится две легенды НХЛ: Уэйн Гретцки (824) и Яромир Ягр (540).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Сидни Кросби провёл 57 игр, в которых набрал 61 (28+33) очко.