Лишь два хоккеиста опережают Кросби по числу матчей с 2+ очками в истории НХЛ

Восстановившийся после травмы нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отличился голом и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:6 ОТ) и вошёл в историю североамериканской лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мартинук (Стаал, Славин) – 09:34 (sh)     1:1 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 29:57     2:1 Блейк (Холл, Элерс) – 36:51     2:2 Карлссон (Ракелль, Малкин) – 40:59 (pp)     3:2 Холл (Блейк, Стэнковен) – 43:27     3:3 Раст – 47:16     4:3 Стэнковен (Элерс, Блейк) – 52:59 (pp)     4:4 Карлссон (Уозерспун, Кросби) – 54:46     4:5 Киндел (Манта, Соловьёв) – 55:09     5:5 Миллер (Уокер, Элерс) – 57:09     6:5 Уокер (Ахо, Джарвис) – 64:31    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный матч стал для Кросби 513 в регулярках, где он набирал два и более очков. По этому показателю он догнал известного в прошлом хоккеиста Марселя Дионна. В лидерах данного рейтинга находится две легенды НХЛ: Уэйн Гретцки (824) и Яромир Ягр (540).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Сидни Кросби провёл 57 игр, в которых набрал 61 (28+33) очко.

