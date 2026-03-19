Лишь два хоккеиста опережают Кросби по числу матчей с 2+ очками в истории НХЛ
Поделиться
Восстановившийся после травмы нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отличился голом и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:6 ОТ) и вошёл в историю североамериканской лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мартинук (Стаал, Славин) – 09:34 (sh) 1:1 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 29:57 2:1 Блейк (Холл, Элерс) – 36:51 2:2 Карлссон (Ракелль, Малкин) – 40:59 (pp) 3:2 Холл (Блейк, Стэнковен) – 43:27 3:3 Раст – 47:16 4:3 Стэнковен (Элерс, Блейк) – 52:59 (pp) 4:4 Карлссон (Уозерспун, Кросби) – 54:46 4:5 Киндел (Манта, Соловьёв) – 55:09 5:5 Миллер (Уокер, Элерс) – 57:09 6:5 Уокер (Ахо, Джарвис) – 64:31
Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный матч стал для Кросби 513 в регулярках, где он набирал два и более очков. По этому показателю он догнал известного в прошлом хоккеиста Марселя Дионна. В лидерах данного рейтинга находится две легенды НХЛ: Уэйн Гретцки (824) и Яромир Ягр (540).
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Сидни Кросби провёл 57 игр, в которых набрал 61 (28+33) очко.
Комментарии
- 19 марта 2026
-
07:52
-
07:49
-
07:38
-
07:30
-
07:29
-
07:28
-
06:52
-
06:47
-
06:42
-
06:30
-
06:22
-
06:18
-
05:11
-
04:51
-
04:49
-
04:29
-
04:22
-
04:19
-
04:02
-
04:00
-
03:56
-
03:14
-
02:49
- 18 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:25
-
23:16
-
23:04
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:43
-
22:30