Пас Мичкова в овертайме помог «Филадельфии» переиграть «Анахайм», у Минтюкова ассист
В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Анахайм Дакс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Гленденинг (Йорк, Хэтэуэй) – 02:51 0:2 Типпетт (Санхайм) – 27:53 1:2 Готье (Минтюков) – 39:22 (pp) 2:2 Карлссон (Терри, Готье) – 58:06 2:3 Кейтс (Мичков) – 62:17
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился результативной передачей на победный гол в овертайме. Его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин очков не набрал. В активе защитника «Анахайма» Павла Минтюкова также результативный пас.
В составе «Дакс» отличились Каттер Готье и Лео Карлссон, за гостей забивали Люк Гленденинг, Оуэн Типпетт и Ноа Кейтс в овертайме.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
