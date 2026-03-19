Главная Хоккей Новости

Анахайм Дакс — Филадельфия Флайерз, результат матча 19 марта 2026, счет 2:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Мичкова в овертайме помог «Филадельфии» переиграть «Анахайм», у Минтюкова ассист
В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Анахайм Дакс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

0:1 Гленденинг (Йорк, Хэтэуэй) – 02:51     0:2 Типпетт (Санхайм) – 27:53     1:2 Готье (Минтюков) – 39:22 (pp)     2:2 Карлссон (Терри, Готье) – 58:06     2:3 Кейтс (Мичков) – 62:17    

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился результативной передачей на победный гол в овертайме. Его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин очков не набрал. В активе защитника «Анахайма» Павла Минтюкова также результативный пас.

В составе «Дакс» отличились Каттер Готье и Лео Карлссон, за гостей забивали Люк Гленденинг, Оуэн Типпетт и Ноа Кейтс в овертайме.

