Пас Мичкова в овертайме помог «Филадельфии» переиграть «Анахайм», у Минтюкова ассист

В ночь с 18 на 19 марта мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Анахайм Дакс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился результативной передачей на победный гол в овертайме. Его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин очков не набрал. В активе защитника «Анахайма» Павла Минтюкова также результативный пас.

В составе «Дакс» отличились Каттер Готье и Лео Карлссон, за гостей забивали Люк Гленденинг, Оуэн Типпетт и Ноа Кейтс в овертайме.

