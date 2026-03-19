Только Овечкин и Хоу опережают Кросби по числу голов в первые 57 игр сезона в 38+ лет

38-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:6 ОТ) и вошёл в историю североамериканской лиги с редчайшим ветеранским снайперским достижением.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, шайба, заброшенная в недавно завершившейся встрече, стала для звёздного канадца 28-й в текущем сезоне. На достижение данной отметки ему понадобилось 57 встреч. Ранее в истории НХЛ только Александр Овечкин (36 в сезоне-2024/2025) и Горди Хоу (29 в сезоне-1968/1969) забили больше Кросби по истечении данной отметки игр с начала кампании.
Отметим, что также 28 шайб в своих первых 57 играх регулярки забросил Джонни Бьюсик. Это произошло в сезоне-1975/1976.
- 19 марта 2026
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:13
-
07:52
-
07:49
-
07:38
-
07:30
-
07:29
-
07:28
-
06:52
-
06:47
-
06:42
-
06:30
-
06:22
-
06:18
-
05:11
-
04:51
-
04:49
-
04:29
-
04:22
-
04:19
-
04:02
-
04:00
-
03:56
-
03:14
-
02:49
- 18 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:25