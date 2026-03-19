Только Овечкин и Хоу опережают Кросби по числу голов в первые 57 игр сезона в 38+ лет

38-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:6 ОТ) и вошёл в историю североамериканской лиги с редчайшим ветеранским снайперским достижением.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мартинук (Стаал, Славин) – 09:34 (sh)     1:1 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 29:57     2:1 Блейк (Холл, Элерс) – 36:51     2:2 Карлссон (Ракелль, Малкин) – 40:59 (pp)     3:2 Холл (Блейк, Стэнковен) – 43:27     3:3 Раст – 47:16     4:3 Стэнковен (Элерс, Блейк) – 52:59 (pp)     4:4 Карлссон (Уозерспун, Кросби) – 54:46     4:5 Киндел (Манта, Соловьёв) – 55:09     5:5 Миллер (Уокер, Элерс) – 57:09     6:5 Уокер (Ахо, Джарвис) – 64:31    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, шайба, заброшенная в недавно завершившейся встрече, стала для звёздного канадца 28-й в текущем сезоне. На достижение данной отметки ему понадобилось 57 встреч. Ранее в истории НХЛ только Александр Овечкин (36 в сезоне-2024/2025) и Горди Хоу (29 в сезоне-1968/1969) забили больше Кросби по истечении данной отметки игр с начала кампании.

Отметим, что также 28 шайб в своих первых 57 играх регулярки забросил Джонни Бьюсик. Это произошло в сезоне-1975/1976.

Материалы по теме
Лишь два хоккеиста опережают Кросби по числу матчей с 2+ очками в истории НХЛ
