Результаты матчей НХЛ на 19 марта 2026 года

В ночь на 19 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:6;

«Каролина Харрикейнз» – «Питтсбург Пингвинз» — 6:5 ОТ.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Оттава Сенаторз» — 4:1;

«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» — 1:2 Б;

«Калгари Флэймз» – «Сент-Луис Блюз» — 2:1 Б;

«Анахайм Дакс» – «Филадельфия Флайерз» — 2:3 ОТ.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 92 очками после 68 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 98 очками после 67 игр.