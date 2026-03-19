Мичков ударил Минтюкова крагой по лицу, но отказался драться и скидывать перчатки

В конце первого периода матча «Анахайм Дакс» с «Филадельфией Флайерз» (1:2 ОТ) состоялась стычка между российскими игроками Павлом Минтюковым и Матвеем Мичковым.

Мичков заблокировал Минтюкова за воротами после чего ударил его крагой по лицу. Защитник «Анахайма» сбросил перчатки и предложил форварду «Филадельфии» выяснить отношения на кулаках. Однако Мичков улыбнулся и не стал сбрасывать краги и принимать вызов. Оба хоккеиста получили по две штрафных минуты за грубость и неспортивное поведение.

Мичков и Минтюков в этом матче отметились результативными передачами.