Мичков ударил Минтюкова крагой по лицу, но отказался драться и скидывать перчатки

В конце первого периода матча «Анахайм Дакс» с «Филадельфией Флайерз» (1:2 ОТ) состоялась стычка между российскими игроками Павлом Минтюковым и Матвеем Мичковым.

19 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Гленденинг (Йорк, Хэтэуэй) – 02:51     0:2 Типпетт (Санхайм) – 27:53     1:2 Готье (Минтюков) – 39:22 (pp)     2:2 Карлссон (Терри, Готье) – 58:06     2:3 Кейтс (Мичков) – 62:17    

Мичков заблокировал Минтюкова за воротами после чего ударил его крагой по лицу. Защитник «Анахайма» сбросил перчатки и предложил форварду «Филадельфии» выяснить отношения на кулаках. Однако Мичков улыбнулся и не стал сбрасывать краги и принимать вызов. Оба хоккеиста получили по две штрафных минуты за грубость и неспортивное поведение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Мичков и Минтюков в этом матче отметились результативными передачами.

