Мичков ударил Минтюкова крагой по лицу, но отказался драться и скидывать перчатки
Поделиться
В конце первого периода матча «Анахайм Дакс» с «Филадельфией Флайерз» (1:2 ОТ) состоялась стычка между российскими игроками Павлом Минтюковым и Матвеем Мичковым.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Гленденинг (Йорк, Хэтэуэй) – 02:51 0:2 Типпетт (Санхайм) – 27:53 1:2 Готье (Минтюков) – 39:22 (pp) 2:2 Карлссон (Терри, Готье) – 58:06 2:3 Кейтс (Мичков) – 62:17
Мичков заблокировал Минтюкова за воротами после чего ударил его крагой по лицу. Защитник «Анахайма» сбросил перчатки и предложил форварду «Филадельфии» выяснить отношения на кулаках. Однако Мичков улыбнулся и не стал сбрасывать краги и принимать вызов. Оба хоккеиста получили по две штрафных минуты за грубость и неспортивное поведение.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Мичков и Минтюков в этом матче отметились результативными передачами.
Комментарии
- 19 марта 2026
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:13
-
07:52
-
07:49
-
07:38
-
07:30
-
07:29
-
07:28
-
06:52
-
06:47
-
06:42
-
06:30
-
06:22
-
06:18
-
05:11
-
04:51
-
04:49
-
04:29
-
04:22
-
04:19
-
04:02
-
04:00
-
03:56
-
03:14
-
02:49
- 18 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:25