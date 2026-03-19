«Грустно, у нас были планы на плей-офф». Каблуков — о шестом подряд поражении «Шанхая»
Нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков высказался о поражении в последнем домашнем матче сезона с «Автомобилистом» (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Шаров) – 07:06 (5x5)     1:1 Кузнецов (Саттер, Кленденинг) – 12:55 (5x5)     1:2 Шашков (Блэкер) – 19:26 (5x5)     1:3 Голышев (Спронг, Кизимов) – 35:05 (5x4)     2:3 Лабанк (Кузнецов, Куинни) – 49:35 (5x5)     2:4 Блэкер (Да Коста) – 49:53 (5x5)     2:5 Да Коста (Осипов) – 58:11 (en)     2:6 Трямкин (Спронг, Шаров) – 59:57 (5x5)    

— Вижу, что в раздевалке довольно траурно для домашней игры.
— Конечно, нам грустно. Лично для меня не только проигрывать в последнем домашнем матче считается неприемлемым. Вообще у нас были планы на плей-офф, хотя сейчас странно об этом говорить и напоминать.

— Буквально послезавтра у вас есть шанс красиво завершить нынешний сезон в Ледовом дворце со СКА.
— Я очень надеюсь, сейчас немного отойдём от проигрыша, голову поднимем и постараемся достойно сыграть. У нас идёт серия поражений, ни на какие-то места или очки это не влияет, но самих себя хочется встрепенуть, думаю, тренер тоже ждёт.

— Не могу не спросить о том, что в СМИ тебя уже сделали ассистентом генерального менеджера на следующий сезон в «Шанхае».
— Много чего говорят, я только скажу, что это слухи (улыбается).

— Значит, планируешь ещё побыть играющим хоккеистом ?
— Давай немного подождём до конца сезона. Осталось не так долго ждать, и время покажет, буду ли продолжать карьеру игрока или будет что-то другое, – передаёт слова Каблукова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

