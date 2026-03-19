«Он был феноменален». Карбери высказался о дебютном матче Хатсона за «Вашингтон»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о дебютном матче защитника Коула Хатсона, который отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

«Я думаю, он был феноменален. С первой же смены мы хотели выпустить его на лёд как можно быстрее и дать ему возможность сыграть. Первая смена была лучшей за весь год… Он сделал много хорошего. Не знаю, можно ли было придумать лучшую первую игру для Коула Хатсона в форме «Кэпиталз», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Кэпиталз» задрафтовали Коула Хатсона под 43-м номером на драфте 2024 года.