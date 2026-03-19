«Он был феноменален». Карбери высказался о дебютном матче Хатсона за «Вашингтон»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о дебютном матче защитника Коула Хатсона, который отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи с «Оттавой Сенаторз» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09 2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13 2:1 Штюцле (Жиру, Шабо) – 57:19 3:1 Протас (Макмайкл) – 58:28 4:1 Хатсон – 59:34 (pp)
«Я думаю, он был феноменален. С первой же смены мы хотели выпустить его на лёд как можно быстрее и дать ему возможность сыграть. Первая смена была лучшей за весь год… Он сделал много хорошего. Не знаю, можно ли было придумать лучшую первую игру для Коула Хатсона в форме «Кэпиталз», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
«Кэпиталз» задрафтовали Коула Хатсона под 43-м номером на драфте 2024 года.
