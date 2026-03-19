«Не хотел бросать». Хатсон — о первом голе в НХЛ, при котором он не дал пас Овечкину

«Не хотел бросать». Хатсон — о первом голе в НХЛ, при котором он не дал пас Овечкину
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Коул Хатсон поделился эмоциями от дебютной шайбы в первом матче в НХЛ. Игрок обороны забросил шайбу в пустые ворота в концовке матча с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Хоккеист намеревался отдать пас, однако Коннор Макмайкл подсказал 19-летнему дебютанту, чтобы тот сам забросил.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09     2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13     2:1 Штюцле (Жиру, Шабо) – 57:19     3:1 Протас (Макмайкл) – 58:28     4:1 Хатсон – 59:34 (pp)    

«Да, я был в восторге. Честно говоря, мне не очень хотелось бросать. Я всё время хотел отдать пас, но в конце концов мой первый гол должен был состояться. Так что я просто рад, что шайба залетела в ворота», — цитирует Хатсона пресс-служба клуба.

Отметим, что вместе с Хатсоном и Макмайклом на пустые ворота выезжал российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол мог стать 1000-м с учётом плей-офф.

