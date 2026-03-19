Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов объяснил, почему он недоволен своей игрой в текущем сезоне НХЛ

Кирилл Капризов объяснил, почему он недоволен своей игрой в текущем сезоне НХЛ
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что в текущем сезоне ещё не показал свою лучшую игру. Россиянин надеется набрать оптимальную игровую форму к матчам плей-офф.

«В этом году у меня было много игр, когда я не показывал свой лучший хоккей. Это проявляется в мелочах. Я допускаю ошибки, не могу забить или не сразу играю так, как хочу. Я просто стараюсь быть собранным и продолжать играть, особенно сейчас, ближе к концу сезона. Стараюсь показать свою лучшую игру прямо сейчас. У меня ещё есть несколько игр до старта плей-офф.

Плей-офф — это совсем другое дело: когда ты выигрываешь первую или вторую игру, у соперника всё ещё есть шанс отыграться в серии. В плей-офф важны мелочи, и это касается всех. Главное — действовать вместе, и я надеюсь обойтись без травм. Думаю, важны мелочи, и нужно быть готовым каждый день, каждую игру», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

28-летний россиянин набрал 80 (38+42) очков в 69 матчах текущего сезона при показателе полезности «+8» и 22.23 игровом времени в среднем на льду. В сентябре прошлого года форвард заключил соглашение на сумму $ 136 млн за восемь лет.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android