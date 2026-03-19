Себастьян Ахо стал третьим хоккеистом в истории франшизы «Каролины», набравшим 700 очков

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо стал третьим хоккеистом в истории франшизы, набравшим 700 очков.

В клубной истории до этой отметки добирались также Рон Фрэнсис (1175 очков) и Эрик Стаал (775 очков). Ахо потребовалось второе наименьшее количество игр, чтобы достичь этой отметки (745 игр), после Фрэнсиса (610 игр).

Ахо стал четвёртым игроком из драфта НХЛ 2015 года, набравшим 700 очков за карьеру, после Коннора Макдэвида (1197), Митча Марнера (810) и Микко Рантанена (774).

Также Ахо (745 игр) стал пятым финским игроком по скорости набора 700 очков за карьеру после Яри Курри (483 игры), Теэму Селянне (541), Микко Рантанена (645) и Александра Баркова (728).