«Нельзя было прощать». Легенда «Спартака» оценил решение клуба порвать контракт с Ружичкой

Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Пачкалин высказался о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой. «Спартак» объяснил это решение нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

«К сожалению, Адам Ружичка не демонстрировал той игры, которой от него ждали. И причина исключительно в его нежелании. Надо жёстче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали в Россию исключительно ради денег. Как можно было отказаться выйти на игру? Как могло такое в голову прийти — бросить команду, своих товарищей прямо перед игрой в Казани? Это не укладывается в голове. Поддерживаю команду, тренеров и руководство: после такого поступка игрока нельзя было прощать и возвращать в раздевалку», — сказал Пачкалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

