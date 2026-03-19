«Нужно наконец-то пройти первый раунд». Капризов оценил перспективы «Миннесоты» в плей-офф

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил перспективы команды на хорошее выступление в плей-офф.

«Я чувствую, что наша команда стала сильнее, крупнее, физически мощнее. В последних двух-трёх матчах мы играли не так, как надо, но, когда мы показываем свой лучший хоккей, против нас трудно играть. Новые ребята более энергичны, физически сильны и просто добавляют глубину состава.

Это мой шестой сезон здесь. Однажды мы не попали в плей-офф, а ещё четыре раза вылетали в первом раунде. Это чувствуется, когда люди в клубе и городе об этом говорят, и все хотят пройти во второй раунд, третий раунд и четвёртый раунд, понимаете? Пройти дальше шаг за шагом. Для начала нужно наконец-то пройти первый раунд, а потом посмотрим. Будем настраиваться на это», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.