Московское «Динамо» продлило контракт с Диланом Сикьюрой
Московское «Динамо» продлило контракт с Диланом Сикьюрой. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на два года и носит односторонний характер.

В этом сезоне нападающий принял участие в 67 играх за бело-голубых и набрал 48 (27+21) очков. Всего в составе «Динамо» форвард провёл два сезона, сыграв 112 матчей и набрав 74 (39+35) результативных очка.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 67 матчей, в которых набрало 81 очко, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые последний матч регулярного сезона проведут с «Ак Барсом» 20 марта.

