«Она ему никогда не принадлежала». Зал хоккейной славы не вернёт Хьюзу «золотую» шайбу

Куратор Зала хоккейной славы Филип Притчард заявил, что музей не вернёт форварду сборной США Джеку Хьюзу «золотую» шайбу, которую он забросил в овертайме финального матча Олимпиады со сборной Канады (2:1 ОТ). Ранее хоккеист просил вернуть ему шайбу для личного музея, которым очень увлечён его отец.

«Предметы официально передаются в Зал через установленный ИИХФ процесс передачи артефактов и добавляются в нашу постоянную коллекцию. Эти артефакты сохраняются, выставляются и демонстрируются болельщикам по всему миру через наш музей и международные программы, обеспечивая сохранение определяющих моментов Олимпийских игр и чемпионатов мира и их доступность для мирового хоккейного сообщества.

К сожалению, проще говоря, эта шайба никогда не принадлежала Джеку. Сейчас она передана нам в дар. Для каждого переданного артефакта у нас есть документальное подтверждение и подписанные документы о его происхождении. Мы стараемся отбросить эмоции. Мы здесь, чтобы сохранить игру, в которую Джеку посчастливилось играть, или в которой нам посчастливилось работать. Именно поэтому существует музей Зала хоккейной славы: мы сохраняем игру прошлого, настоящего и будущего», — цитирует Притчарда ESPN.