«Сент-Луис» повторил рекорд НХЛ, успешно оспорив три гола «Калгари» тренерским запросом
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери и его тренерский штаб трижды успешно взяли видеопросмотр в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:2 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 1
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Зари (Строум) – 02:34 1:1 Холлоуэй (Снаггеруд, Томас) – 23:47 2:1 Фараби – 65:00
Шайбы Мартина Поспишила и Джоэля Фараби были отменены после тренерского запроса «Блюз» из-за офсайда, гол Шаранговича не засчитали за игру высоко поднятой клюшкой у Коннора Зари.
«Блюз» повторили рекорд НХЛ. В последний раз оспорить три пропущенные шайбы за матч удавалось Джею Вудкрофту, возглавлявшему «Эдмонтон Ойлерз», в марте 2023 года.
«Сент-Луис» на данный момент располагается на 13-м месте в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 65 очков за 68 матчей.
