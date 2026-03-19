«Сент-Луис» повторил рекорд НХЛ, успешно оспорив три гола «Калгари» тренерским запросом

«Сент-Луис» повторил рекорд НХЛ, успешно оспорив три гола «Калгари» тренерским запросом
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери и его тренерский штаб трижды успешно взяли видеопросмотр в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 1
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Зари (Строум) – 02:34     1:1 Холлоуэй (Снаггеруд, Томас) – 23:47     2:1 Фараби – 65:00    

Шайбы Мартина Поспишила и Джоэля Фараби были отменены после тренерского запроса «Блюз» из-за офсайда, гол Шаранговича не засчитали за игру высоко поднятой клюшкой у Коннора Зари.

«Блюз» повторили рекорд НХЛ. В последний раз оспорить три пропущенные шайбы за матч удавалось Джею Вудкрофту, возглавлявшему «Эдмонтон Ойлерз», в марте 2023 года.

«Сент-Луис» на данный момент располагается на 13-м месте в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 65 очков за 68 матчей.

Серый дедлайн в НХЛ. «Вашингтон» обменял легенду, «Сент-Луис» сбагрил капитана
Серый дедлайн в НХЛ. «Вашингтон» обменял легенду, «Сент-Луис» сбагрил капитана
