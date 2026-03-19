Джек Хьюз отреагировал на решение Зала славы хоккея не отдавать ему «золотую» шайбу

Форвард сборной США и «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оценил решение Зала хоккейной славы не отдавать ему «золотую» шайбу, заброшенную им в овертайме финального матча Олимпийских игр со сборной Канады (2:1 ОТ).

«Конечно, я польщён тем, что шайба находится в Зале хоккейной славы. Это самое особенное место в хоккее. Так что да, я польщён, что она там. Конечно, я думаю, что мои слова были неправильно истолкованы. Вот что я чувствую. Я просто играю в хоккей, верно? Вот о чём я сейчас думаю», — цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.

Джек Хьюз провёл на Олимпийском турнире по хоккею шесть матчей и набрал 7 (4+3) очков.