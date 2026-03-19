Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Хоккей Новости

Джек Хьюз отреагировал на решение Зала славы хоккея не отдавать ему «золотую» шайбу

Джек Хьюз отреагировал на решение Зала славы хоккея не отдавать ему «золотую» шайбу
Форвард сборной США и «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оценил решение Зала хоккейной славы не отдавать ему «золотую» шайбу, заброшенную им в овертайме финального матча Олимпийских игр со сборной Канады (2:1 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Конечно, я польщён тем, что шайба находится в Зале хоккейной славы. Это самое особенное место в хоккее. Так что да, я польщён, что она там. Конечно, я думаю, что мои слова были неправильно истолкованы. Вот что я чувствую. Я просто играю в хоккей, верно? Вот о чём я сейчас думаю», — цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.

Джек Хьюз провёл на Олимпийском турнире по хоккею шесть матчей и набрал 7 (4+3) очков.

Материалы по теме
«Она ему никогда не принадлежала». Зал хоккейной славы не вернёт Хьюзу «золотую» шайбу
