Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Один из лучших в НХЛ». Бедард назвал Кирилла Капризова одним из своих любимых игроков

«Один из лучших в НХЛ». Бедард назвал Кирилла Капризова одним из своих любимых игроков
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард высоко оценил хоккейные навыки российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Отмечу его умение контролировать шайбу и хоккейный интеллект. Он обладает очень уникальным катанием, и для защитников, учитывая его манеру катания, отобрать у него шайбу очень сложно. Он отлично находит зоны и партнёров по команде. Он один из моих любимых игроков в лиге и один из лучших в НХЛ, играть против него — одно удовольствие», — цитирует Бедарда пресс-служба НХЛ.

28-летний россиянин набрал 80 (38+42) очков в 69 матчах текущего сезона при показателе полезности «+8» и 22.23 игровом времени в среднем на льду.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android