«Здесь быстрее и лучше в целом». Канадский форвард «Адмирала» — о КХЛ после Европы

Нападающий «Адмирала» Кайл Олсон высказался об уровне игры в Континентальной хоккейной лиге.

— Вы говорили, что сложно искать мотивацию после потери шансов на плей-офф. Но ваша команда выдаёт на финише очень хороший отрезок. Как вам всё-таки это удаётся?
— У нас хорошая команда, хорошая атмосфера в раздевалке, всегда хотим и стараемся побеждать. Думаю, мы просто находим мотивацию внутри себя.

— Вы первый год в КХЛ и в «Адмирале». Насколько тяжело было привыкнуть к перелётам в гости к командам Запада?
— Это сложно, особенно сначала. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть. Из-за смены часовых поясов тяжеловато, устаёшь, но играешь до конца.

— Пару лет до перехода в КХЛ вы играли в разных европейских лигах. Насколько они похожи на КХЛ?
— Здесь по-другому. В каждой стране, где я играл, свой стиль хоккея, который немного отличается от КХЛ. КХЛ, пожалуй, быстрее и лучше в целом. Но мне нравятся все стили, – сказал Олсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

