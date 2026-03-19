Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главный тренер «Миннесоты» рассказал, что его больше всего впечатляет в Капризове

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о таланте российского нападающего Кирилла Капризова.

«Что меня больше всего впечатляет в Кирилле, так это сочетание его природного таланта и невероятной целеустремлённости. Несмотря на то что он отличный атакующий игрок, он заботится о своей игре как в атаке, так и в обороне.

И он отличный товарищ по команде. Он заботится о команде, о победе, и это здорово, когда у тебя есть игрок с таким талантом, элитный игрок лиги, который ставит команду на первое место и готов играть так, как нужно, чтобы победить, — как в атаке, так и в обороне», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Кирилл Капризов объяснил, почему он недоволен своей игрой в текущем сезоне НХЛ
