Иностранный лидер «Адмирала» ответил, определился ли он со своим будущим в клубе

Нападающий «Адмирала» Кайл Олсон заявил, что ему очень понравилось во владивостокском клубе, в котором он провёл свой дебютный сезон в КХЛ.

— Перед переездом в Россию советовались с соотечественниками?

— Когда собирался подписывать контракт, связался с несколькими игроками. У меня есть несколько приятелей в лиге, которые играют в разных командах, приятно, что они могут дать совет.

— А с кем советовались, если не секрет?

— Например, Райли Саттер, который играет за «Шанхай». Я вырос вместе с ним и играл на протяжении более 10 лет, так что он, наверное, мой самый близкий друг.

— У вас однолетний контракт, а сезон подходит для команды к концу. Определились со своим будущим?

— Могу сказать, что мне здесь очень нравится. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Олсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.