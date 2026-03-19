Стало известно, сыграют ли «Кузнецкие Медведи» в следующем сезоне МХЛ

Стало известно, сыграют ли «Кузнецкие Медведи» в следующем сезоне МХЛ
Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин заявил, что «Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне МХЛ. Ранее появилась информация, что металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ планирует отказаться от финансирования молодёжной команды.

«Переговоры состоялись, акционеры приняли решение, что мы играем. Гарантийное письмо и пакет документов есть. Направляем их для дозаявки команды «Кузнецкие Медведи», – цитирует Денякина «Хоккейный Новокузнецк».

«Кузнецкие Медведи» занимают последнее место в Золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ и следующий сезон должны начать в Серебряном дивизионе.

Материалы по теме
Официально
«Кузнецким Медведям» засчитано техническое поражение в матче с МХК «Молот»
Комментарии
