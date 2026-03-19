Овечкин — 12-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами — Sportsnet

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 12-е место в рейтинге игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года. Sportsnet составил список из 12 хоккеистов. Отметим, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занимает в этом рейтинге пятое место.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Алекс Так («Баффало»).
2. Расмус Андерссон («Вегас»).
3. Даррен Рэддиш («Тампа»).
4. Джон Карлсон («Анахайм»).
5. Евгений Малкин («Питтсбург»).
6. Чарли Койл («Коламбус»).
7. Джейк Труба («Анахайм»).
8. Стюарт Скиннер («Питтсбург»).
9. Энтони Манта («Питтсбург»).
10. Бобби Макманн («Сиэтл»).
11. Джейден Шварц («Сиэтл»).
12. Александр Овечкин («Вашингтон»).

Отметим, что в список не попал вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, срок контракта которого также истекает 30 июня 2026 года.

