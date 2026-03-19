«Сибирь» посвятит матч с «Барысом» борьбе с ХОБЛ

В пятницу, 20 марта, на матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» — «Барыс» пройдёт социальная акция, посвящённая хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).
В фойе «Сибирь-Арены» на секторе Н1 до начала игры и в первом перерыве будет работать медицинская точка, где все желающие смогут пройти бесплатное обследование лёгких и проверить их состояние с помощью спирометрии. Также на месте будут консультировать врачи-пульмонологи, которые ответят на вопросы о факторах риска и симптомах заболевания.
ХОБЛ — это хроническое заболевание, при котором дыхательные пути постепенно сужаются из-за воспаления, что затрудняет дыхание. Только по официальной статистике, в России это заболевание диагностировано у 2,4 миллиона человек, а в мире оно занимает третье место среди причин смертности. Раннее выявление ХОБЛ даёт больше возможностей для эффективного контроля болезни и сохранения качества жизни.
- 19 марта 2026
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:46
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:05
-
09:45
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:13
-
07:52
-
07:49
-
07:38
-
07:30
-
07:29
-
07:28
-
06:52
-
06:47
-
06:42