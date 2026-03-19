«Сибирь» посвятит матч с «Барысом» борьбе с ХОБЛ

В пятницу, 20 марта, на матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» — «Барыс» пройдёт социальная акция, посвящённая хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

В фойе «Сибирь-Арены» на секторе Н1 до начала игры и в первом перерыве будет работать медицинская точка, где все желающие смогут пройти бесплатное обследование лёгких и проверить их состояние с помощью спирометрии. Также на месте будут консультировать врачи-пульмонологи, которые ответят на вопросы о факторах риска и симптомах заболевания.

ХОБЛ — это хроническое заболевание, при котором дыхательные пути постепенно сужаются из-за воспаления, что затрудняет дыхание. Только по официальной статистике, в России это заболевание диагностировано у 2,4 миллиона человек, а в мире оно занимает третье место среди причин смертности. Раннее выявление ХОБЛ даёт больше возможностей для эффективного контроля болезни и сохранения качества жизни.