Комиссионер НХЛ объяснил, почему лига не планирует менять формат плей-офф

Комиссионер НХЛ объяснил, почему лига не планирует менять формат плей-офф
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига не планирует менять формат Кубка Стэнли. Сейчас плей-офф проводится по дивизиональной схеме: в первых двух раундах матчи проходят между командами внутри дивизиона. К ним добавляются клубы, получившие уайлд-кард.

Сейчас в Западной конференции три первых места занимают команды Центрального дивизиона. Две из них сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли.

«Нас всё устраивает. Нам обеспечен невероятный первый раунд плей-офф. Вероятно, лучший стартовый раунд из всех видов спорта. Благодаря этому формату мы получаем больше игр и более длинные серии. Всегда можно придраться к определённым моментам в любом сезоне и сказать: «Ну, я бы хотел, чтобы всё было по-другому». Но если посмотреть на общую картину, формат работает исключительно хорошо», – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

