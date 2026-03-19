«Северсталь» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 19 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет вторая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. В предыдущем матче в Омске победу в дополнительное время одержала «Северсталь» со счётом 4:3.

На данный момент череповецкий клуб занимает третью строчку в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Омский «Авангард» располагается на втором месте Востока КХЛ.