Серия плей-офф ВХЛ «Омские Крылья» — «Челмет» вместо Омска начнётся в Челябинске
Как стало известно «Чемпионату», серия плей-офф ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом» вместо Омска начнётся в Челябинске. Напомним, сибирский клуб в регулярке занял седьмое место, челябинский — 10-е. Это связано с неготовностью СКК им. Блинова принять первый матч серии в воскресенье, 22 марта.
Напомним, встречи серии состоятся 22, 24, 27, 29 марта, 1*, 3* и 5* апреля 2026 года.
* — если понадобится.
Победу в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги во втором сезоне подряд одержал новокузнецкий «Металлург». Ранее определились пары первого раунда плей-офф ВХЛ, который начнётся 22 марта 2026 года.
