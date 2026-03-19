Форвард московского «Динамо» Макс Комтуа назвал Андрея Разина лицемером

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал ситуацию с наказанием за симуляцию по итогам матча с «Металлургом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Римашевский (Гусев, Пыленков) – 12:16 (5x4)     1:1 Орехов (Хабаров, Канцеров) – 27:17 (5x5)     2:1 Комтуа (Шараканов, Римашевский) – 27:58 (5x5)     3:1 Слепышев – 47:32 (5x5)     4:1 Галимов (Моторыгин) – 59:10 (en)    

— Ну, я толкнул парня достаточно жёстко, и он не был рад этому. Так что он подло ударил меня поверх клюшки прямо по рёбрам. И я предполагаю, что лиге нужны деньги, и они оштрафовали меня за симуляцию.

— Андрей Разин назвал тебя курицей. Кем бы ты мог назвать его в ответ?
— Лицемером.

— От чего пришлось отказаться из-за потери суммы штрафа?
— Ни от чего, — сказал Комтуа в программе «46 вопросов» от Mash на спорте.

В текущем сезоне Комтуа сыграл 54 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 14 результативных передач.

