Форвард московского «Динамо» Макс Комтуа назвал Андрея Разина лицемером

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал ситуацию с наказанием за симуляцию по итогам матча с «Металлургом» (4:1).

— Ну, я толкнул парня достаточно жёстко, и он не был рад этому. Так что он подло ударил меня поверх клюшки прямо по рёбрам. И я предполагаю, что лиге нужны деньги, и они оштрафовали меня за симуляцию.

— Андрей Разин назвал тебя курицей. Кем бы ты мог назвать его в ответ?

— Лицемером.

— От чего пришлось отказаться из-за потери суммы штрафа?

— Ни от чего, — сказал Комтуа в программе «46 вопросов» от Mash на спорте.

В текущем сезоне Комтуа сыграл 54 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 14 результативных передач.