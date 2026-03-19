Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА показал худшую разницу забитых и пропущенных голов на выезде в клубной истории в КХЛ

СКА показал худшую разницу забитых и пропущенных голов на выезде в клубной истории в КХЛ
Комментарии

СКА в выездной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» пропустил четыре шайбы.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, в 34 выездных матчах текущего сезона СКА забросил 91 шайбу и пропустил 90, разница голов «+1» – это худший показатель армейцев в гостевых встречах регулярных чемпионатов КХЛ. Предыдущий показатель составлял «+2» в 30 играх сезона-2015/2016. При этом в гостевых встречах регулярки сезона-2017/2018 у петербуржцев разница заброшенных и пропущенных шайб составила «+77».

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Федотов (Гордеев, Талалуев) – 08:29 (5x4)     2:0 Талалуев (Локтионов) – 22:40 (5x5)     2:1 Голдобин (Савиков, Хайруллин) – 30:22 (5x4)     3:1 Косолапов (Кошелев, Приски) – 45:36 (5x4)     4:1 Абрамов – 57:35 (en)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android