СКА показал худшую разницу забитых и пропущенных голов на выезде в клубной истории в КХЛ
Поделиться
СКА в выездной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» пропустил четыре шайбы.
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, в 34 выездных матчах текущего сезона СКА забросил 91 шайбу и пропустил 90, разница голов «+1» – это худший показатель армейцев в гостевых встречах регулярных чемпионатов КХЛ. Предыдущий показатель составлял «+2» в 30 играх сезона-2015/2016. При этом в гостевых встречах регулярки сезона-2017/2018 у петербуржцев разница заброшенных и пропущенных шайб составила «+77».
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Федотов (Гордеев, Талалуев) – 08:29 (5x4) 2:0 Талалуев (Локтионов) – 22:40 (5x5) 2:1 Голдобин (Савиков, Хайруллин) – 30:22 (5x4) 3:1 Косолапов (Кошелев, Приски) – 45:36 (5x4) 4:1 Абрамов – 57:35 (en)
Комментарии
- 19 марта 2026
-
17:11
-
16:49
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:46
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:05
-
09:45
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:13
-
07:52
-
07:49
-
07:38