СКА показал худшую разницу забитых и пропущенных голов на выезде в клубной истории в КХЛ

СКА в выездной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» пропустил четыре шайбы.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, в 34 выездных матчах текущего сезона СКА забросил 91 шайбу и пропустил 90, разница голов «+1» – это худший показатель армейцев в гостевых встречах регулярных чемпионатов КХЛ. Предыдущий показатель составлял «+2» в 30 играх сезона-2015/2016. При этом в гостевых встречах регулярки сезона-2017/2018 у петербуржцев разница заброшенных и пропущенных шайб составила «+77».

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.