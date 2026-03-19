Владимир Крикунов: уход Ружички сильно ударит по «Спартаку»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о расторжении контракта нападающего Адама Ружички со стороны «Спартака».

«Очень удивлён этому решению. Ружичка – бомбардир, который очень важен для «Спартака». Не знаю, что там случилось, но хоккеист ещё мог поиграть за москвичей. Думаю, его уход сильно ударит по клубу. Терять такого игрока перед плей-офф очень тяжело. Теперь надо менять звенья, наигрывать новые связки. Времени перед плей-офф уже нет. «Спартак» точно не станет сильнее от ухода Ружички», – приводит слова Крикунова Metaratings.

В текущем сезоне на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.

Материалы по теме
«Ничего страшного». Главный тренер «Спартака» Жамнов — об уходе Ружички из клуба
