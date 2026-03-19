Московское «Динамо» поздравило Татьяну Овечкину с днём рождения. Маме российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу исполнилось 76 лет.

«Советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и прекрасная мать замечательного сына Александра Овечкина сегодня празднует свой 76-й день рождения.

Хоккейный клуб «Динамо» поздравляет Татьяну Николаевну с персональным праздником и желает крепкого здоровья, отличного настроения и успехов во всех начинаниях!» — сказано в сообщении «Динамо».