Спортивный директор «Металлурга»: Малкина всегда ждём, он нам поможет, наши двери открыты

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отреагировал на поддержку со стороны форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина перед Кубком Гагарина. Ранее нападающий сфотографировался в форме родного магнитогорского клуба.

— Малкин пожелал удачи команде. Приятно ли, что Евгений не забывает родной клуб, поддерживает его?
— Безусловно, приятно. И Евгению огромное спасибо за то, что он уделил внимание. Мы Евгения уважаем, ценим, гордимся им. И он, в свою очередь, тоже нас не забывает. Конечно, это подбадривает ребят, настрой только увеличивается.

— Если вдруг летом Евгений не договорится о контракте с «Питтсбургом», готовы будете вести переговоры?
— Я всегда говорил, что мы Евгения всегда ждём, потому что игрок высочайшего уровня и он всегда нам поможет. Наши двери открыты, — цитирует Бирюкова «Матч ТВ».

