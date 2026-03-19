Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Форвард СКА Гримальди: у меня нет баланса в игре, но не думаю, что была тяжёлая адаптация

Нападающий петербургского СКА Рокко Гримальди высказался о свой нестабильной игре в текущем сезоне КХЛ.

«У меня нет баланса в игре. В последних матчах было хорошо, но я чувствую, что у меня есть шансы, но их не получается реализовать. Такое происходит, ты просто стараешься делать шаг за шагом. Я чувствую, что получаю свои шансы, и надеюсь, что такая игра останется в регулярном чемпионате.

Надеюсь, в плей-офф будет больше полезных действий. Не думаю, что была тяжёлая адаптация. Хоккей везде одинаковый. Может, стиль немного разный, но хоккей — это хоккей. Я не буду менять свой стиль игры вне зависимости от лиги. Я должен играть в свою игру», — цитирует Гримальди Metaratings.

В 65 матчах нынешнего регулярного чемпионата Гримальди набрал 35 (15+20) очков.

